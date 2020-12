Savona, Paolino (Grande Liguria): "Maggioranza rissosa e senza un minimo comune denominatore"

"Quanto accaduto ieri nel consiglio comunale di Savona certifica che siamo in presenza di una maggioranza rissosa e senza un minimo comune denominatore. Tutto ciò viene dimostrato dal modestissimo governo della città in questi anni. Non serve certamente cercare nomi illustri anche del passato, per recuperare la fiducia dei cittadini. Savona ha bisogno di un programma serio di rilancio ma soprattutto di una maggioranza che in modo compatto deciso lo porti avanti, senza screzi continui fughe in avanti autocandidature. Grande Liguria e pronta a discutere con chi ha come linea guida il rilancio del capoluogo mai con chi vuole fare spartizioni di poltrone". Così Roberto Paolino, esponente di Grande Liguria Provincia di Savona.