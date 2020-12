Albenga: Riccardo Minucci entra a far parte di "Azione!"

Il consigliere comunale di Albenga Riccardo Minucci si è tesserato ufficialmente in Azione, il partito di Carlo Calenda.

Ecco di seguito le dichiarazioni di Minucci: “Sono molto contento di poter portare il mio contributo in un movimento come Azione. La proposta che è propria di Azione, ovvero serietà, preparazione e competenza nell'agire politico, è stato il mio modo di intendere l'impegno politico sin dalla campagna elettorale delle scorse amministrative: critica quando necessaria, ma sempre collegata ad un momento costruttivo e propositivo. La sfida è quella di proporre una visione del mondo e della società che si rifaccia a tradizioni più antiche, fondate sulla congiunzione dei valori liberali e socialisti. Culture che oggi sono disprezzate, da una contrapposizione strumentale e ipocrita che serve solo ai monopolizzatori del dibattito pubblico a giustificare la propria esistenza. A queste tradizioni, a questi valori ho sempre cercato di ricollegare il mio impegno politico e ritengo che Azione sia il posto migliore in cui continuare a farlo.”

La dichiarazione del coordinatore provinciale Massimiliano Carpano: “L'ingresso del consigliere Riccardo Minucci è la dimostrazione che il progetto di Azione piace ed è in grado di coinvolgere anche amministratori locali. La sua partecipazione ad Azione è un segnale forte del desiderio di serietà e rinnovamento che muove Albenga ed il Ponente Savonese. Territorio che vede già la presenza di due circoli di Azione, “Albenga in Azione” e “Ponente Savonese in Azione”, gruppo nel quale è presente il consigliere comunale di Alassio Martino Schivo, responsabile regionale degli Enti Locali. Azione vuole essere la casa di tutte le persone che sono stufe di una politica superficiale fatta solo di slogan. Al contrario, i tesserati di Azione sono desiderosi di fare la propria parte per il territorio e per le comunità che rappresentano attraverso la concretezza, la programmazione ed il confronto. A Riccardo, vorrei pertanto dare il benvenuto e augurargli buon lavoro.”

Il commento del coordinatore regionale di Azione Roberto Donno: "L’ingresso del consigliere Minucci in Azione è il risultato di un attento lavoro fatto sul territorio, teso anche a dialogare con gli amministratori locali interessati al progetto di Azione. Sono perciò molto felice dell’ingresso di Riccardo, al quale auguro buon lavoro".