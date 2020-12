Alassio, la Lega locale si schiera con l'ex sindaco Canepa: "Agì per tutelare i cittadini"

“Ho appreso con rammarico e amarezza la notizia della conferma della condanna all’ex sindaco Enzo Canepa per la sua ordinanza. La Lega l’ha sempre sostenuto, il provvedimento era stato emesso al solo fine di tutelare i cittadini alassini, senza alcun intento discriminatorio o razzista: oggi, che in piena pandemia ci si divide tra zone rosse, arancioni, gialle, si richiedono certificati e tamponi per viaggiare, questa esigenza appare più chiara ed evidente a tutti. Un sindaco ha il diritto e il dovere di adottare misure per salvaguardare i suoi cittadini e la loro salute e proprio in quel periodo, va ricordato, erano stati segnalati casi di scabbia e broncopolmonite virale nelle zone di ponente. A nome mio e della Lega di Alassio, esprimo vicinanza e solidarietà a Enzo Canepa, nella consapevolezza che abbia sempre lavorato per Alassio e per i suoi cittadini”.

Così in una nota Antonio Caviglia, commissario della Lega, sezione di Alassio.