Le proposte di Europa Verde e Demos a Marco Russo: "14 punti per fare rivivere Savona"

Cultura . Cercare investimenti straordinari anche privati sulla cultura, affinché i musei riaprano e soprattutto l'offerta culturale possa essere aumentata con teatri, cinema e strutture polivalenti in modo da offrire spazio a tutte le realtà cittadine. Dare centralità ai principali edifici di Savona, che possono diventare il cardine della vita culturale savonese, come il complesso dei Priamar e altri edifici ora abbandonati, che possono essere recuperati alla fruizione della cittadinanza, come ad esempio il Forte di San Giacomo o il Miramare o altri presenti in città, in una visione di corpo culturale diffuso, che divenga luogo di discussione e progettualità per dare forma alla vocazione di una città che oggi l’ha smarrita;