Covid19, Toti: "In Gran Bretagna 20 milioni di vaccini, in Italia 70 mila agenti per bloccare gli spostamenti a Natale"

"Gran Bretagna: la signora Margaret Keenan riceve la prima dose di vaccino Pfizer anti Covid. E presto negli ospedali inglesi ne arriveranno a sufficienza per vaccinare 20 milioni di persone. Italia: la signora Maria non potrà vedere la sorella che vive nel comune accanto al suo a Natale e il Governo schiera 70 mila agenti per bloccare gli spostamenti". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sul proprio profilo Facebook nel giorno in cui nel Regno Unito ha preso ufficialmente il via la campagna vaccinale anti Covid.