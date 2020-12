Albenga, Marta Gaia neo assessore ai Servizi Sociali. L'avvocato Cristina Garello entra in Consiglio comunale

A seguito delle dimissioni presentate per motivi personali dall'assessore Simona Vespo, il sindaco si Albenga Riccardo Tomatis ha avviato una serie di consultazioni con i candidati a ricoprire il ruolo lasciato libero tenendo in considerazione il fatto che, per obblighi di legge e nel rispetto della normativa sulla parità di genere in Giunta, si dovesse trattare di una donna.

La scelta è stata effettuata nell'ambito della lista di appartenenza dell’assessore uscente ed ha tenuto conto del numero di preferenze ottenute, della disponibilità in termini di tempo legata soprattutto all'attività lavorativa e alle competenze e predisposizioni personali.

In considerazione di tutto ciò è emerso il nome di Marta Gaia che, quindi si dimetterà dal ruolo di consigliere ed entrerà in Giunta con le deleghe ai servizi sociali, ai servizi scolastici, agli eventi e all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Ringrazio l’assessore Vespo per tutto il lavoro svolto in questi anni e auguro al neo assessore Marta Gaia buon lavoro certo che lo svolgerà nel migliore dei modi essendo competente nel settore e dotata di una sensibilità e umanità particolari. Con le dimissioni del consigliere Marta Gaia entrerà in consiglio comunale l’avvocato Cristina Garello che già in campagna elettorale ha dimostrato un grande amore per la città e che porterà un importante contributo sia dal punto di vista propositivo che di iniziativa”.

Afferma l’assessore Marta Gaia: "Oggi assumo con orgoglio e con responsabilità verso tutta la comunità questo assessorato consapevole di quanto sia importante e delicato. Il lavoro fin qui svolto dall'assessore Vespo e per il quale la ringrazio, è stato incisivo e importante, ma c'è molto ancora da fare. In questo compito sono sicura di poter fare affidamento sulla competenza degli uffici, sui miei colleghi di giunta e tutta la maggioranza".

"Mi auguro che ci siano gli spazi, al di là delle legittime distanze politiche, per trovare collaborazione anche con l'opposizione. Un ambito così importante non può e non deve patire delle schermaglie politiche; da parte mia sarà massima la collaborazione. Se la politica è passione, l'amministrazione è servizio. Sono contenta e orgogliosa di potermi mettere al servizio della mia città accanto ai più deboli e ai più sensibili. Colgo l’occasione per dare il mio ben venuto in Consiglio comunale all'avvocato Cristina Garello" conclude il neo assessore Gaia.

Afferma Cristina Garello, neo consigliere comunale: “La stima per il Sindaco Riccardo Tomatis, così come nei riguardi dell’intero gruppo di candidati, mi avevano spinta ad intraprendere questo percorso in occasione della campagna elettorale e mi motivano oggi ad affrontarlo, anche per onorare la fiducia di chi ha espresso la propria preferenza nei miei confronti. La recente opportunità di fare parte del Consiglio comunale della mia città è per me fonte di grande soddisfazione".