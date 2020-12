Carcere nel Savonese, Simone Valente (M5s): "Importante ascoltare la comunità e valutare i progetti dei comuni interessati"

L'onorevole Simone Valente, savonese del Movimento 5 Stelle, interviene sul tema del carcere: "Dopo diverse polemiche sulla costruzione del nuovo carcere a Savona, oggi è stato finalmente convocato dal presidente della Provincia Olivieri un tavolo istituzionale a cui ho presto parte al fine di tracciare un percorso comune e individuare i possibili siti nel quale collocarlo.

L’intervento di realizzazione del nuovo complesso venne inserito nella proposta di variazione del Piano Carceri, approvata dal competente Comitato Paritetico Interministeriale nella riunione del 20/04/2016, con un finanziamento per un importo di 25 milioni di euro. Risultata pertanto quanto mai urgente individuare un sito per non perdere tali finanziamenti e per non far persistere i disagi che stanno subendo la procura, gli avvocati e i familiari dei detenuti. Occorre però farlo con un progetto condiviso con tutto il territorio. Ascoltare le comunità e valutare i progetti che avanzeranno i comuni interessati è per me il punto di partenza da cui far partire ogni decisione.