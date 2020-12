Loano, gli ospiti del Ramella incontrano i famigliari

In vista delle festività natalizie, oggi giovedì 17 dicembre presso la residenza protetta Ramella di Loano si sono svolti gli incontri tra gli ospiti della struttura ed i famigliari.



“Durante il lockdown e nelle settimane successive – ricorda il sindaco di Loano Luigi Pignocca – gli ospiti del Ramella hanno dovuto rinunciare ad avere contatti con i loro parenti. Una rinuncia non da poco per chi si trova costretto a vivere la propria quotidianità lontano dagli affetti. Purtroppo questa 'distanza' caratterizzerà anche il periodo natalizio che ci apprestiamo a vivere: durante le feste, infatti, dovremo rinunciare a fare visita ai nostri cari e a trascorrere del tempo insieme a loro. Per questo motivo, l'incontro organizzato dagli uffici comunali e reso possibile dall'impegno del personale del Ramella assume una valenza ancora più importante”.



L'incontro è avvenuto in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle rigide norme anti-contagio: “Ciascun parente – precisa il vice sindaco ed assessore ai servizi sociali Luca Lettieri – è stato sottoposto a test antigenico rapido, i costi dei quali sono stati interamente a carico della residenza protetta. In occasione dell'incontro, poi, gli ospiti hanno donato ai loro cari un allegro alberello di Natale realizzato interamente da loro, un piccolo 'lavoretto' che li ha tenuti impegnati in queste settimane così difficili. Ai nostri 'nonni' e ai loro cari va l'augurio di un sereno Natale”.