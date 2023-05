Auto bruciate ad Ellera, la condanna del sindaco: "Gesto deplorevole, messe in difficoltà delle famiglie"

"Condanno il gesto deplorevole che ha messo in difficoltà 6-7 famiglie".

È deluso e arrabbiato il sindaco di Albisola Superiore, Maurizio Garbarini, dopo che questa notte sono state date alle fiamme 8 auto e uno scooter in via Montenotte nella frazione di Ellera.

Un ulteriore episodio dopo che nel febbraio del 2019 erano state bruciate tre macchine sempre nella stessa zona.

"Una persona aveva comprato la macchina da 20 giorni e ad un'altra è stata bruciata l'auto due volte in 4 anni - continua il primo cittadino albisolese - questi personaggi agiscono sempre nell'ombra tra l'altro non colpendo tutti i mezzi ma saltandone alcuni. Non si capisce l'intento".

I carabinieri hanno questa mattina effettuato i rilievi del caso e si stanno occupando delle indagini.

"Si pensava a qualche particolare screzio, ad una vendetta, però bruciare tutte queste macchine è una follia - continua il sindaco - siamo in itinere comunque di installare le telecamere ma purtroppo ora non sono presenti almeno che non spuntino immagini di qualche privato".

Il Comune (che dovrà anche intervenire per via del danneggiamento di alcuni tigli) ha inoltre in programma di allargare la via in quanto non è stato semplice per i vigili del fuoco arrivare sul posto.

"È un dramma arrivare con i mezzi di soccorso quindi stiamo pensando ad un progetto di allargamento" conclude Garbarini.