Showcooking, laboratori e street food: ad Andora è iniziato “Azzurro Pesce d’Autore” (FOTO e VIDEO)

“Il tema ‘Orto Blu’ collega il nostro prezioso mare con l’entroterra e la nostra pianura, una delle poche in Liguria dove l’agricoltura ha ancora un peso economico e genera posti di lavoro – spiega Anna Bianco, presidente Proloco Andora -. L’orto e il mare in tutto il programma di questi tre giorni si incontrano e si ritrovano in showcooking, ricette, incontri legati al tema dell’ambiente, del mare: saranno quindi il filo conduttore di questa edizione. Ci piace ricordare che lavorando ‘in casa, giocando in casa’, sappiamo coinvolgere realtà che, magari per timidezza, non si sarebbero fatte avanti. Sono parecchie le persone che hanno davvero tanto sapere, conoscenza e trucchi in cucina da trasmettere agli altri”.