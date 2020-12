Luciano Quaroni è il nuovo presidente del Comitato Provinciale Inps

Luciano Quaroni, 69 anni, è il nuovo presidente del Comitato Provinciale Inps. Ex dipendente della dogana, sindacalista della Cisl, per anni è stato Segretario provinciale in rappresentanza dei dipendenti della pubblica amministrazione e più di recente dei pensionati.

Nel periodo 2015 e sino 2020 ha ricoperto il ruolo di componente del Comitato Provinciale in quota Cisl, esperienza che gli è valsa l'elezione a presidente avvenuta questa mattina. «Un impegno - commenta Quaroni - che da una parte mi rende orgoglioso, da un'altra mi preoccupa per via della mole di lavoro da svolgere. La mia nomina giunge, infatti, in un momento delicatissimo per via della pandemia e del prolungato lockdown. Da tempo sono in giacenza numerosissime pratiche di ricorso inevase. È necessario mettersi subito ed alacremente all'opera».

Il Comitato Provinciale Inps, vale la pena precisare, si occupa di verificare le istanze di ricorso inoltrate da coloro che si sono visti negare le prestazioni dell'Assicurazione sociale. A causa della crisi pandemica il Comitato, dallo scorso marzo, non si è più riunito. «Lavorerò nell'interesse di tutti - aggiunge il neo eletto presidente - stabilendo tempi e modi per recuperare il ritardo».