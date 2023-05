Politica finalese e savonese in lutto: è mancato il dg di TPL Linea Giovanni Ferrari Barusso

Mondo della politica finalese e anche provinciale in lutto. Si è spento infatti all'età di 62 anni (ne avrebbe compiuti 63 a luglio) l'avvocato Giovanni Ferrari Barusso.

Titolare dell'omonimo studio legale associato insieme alla sorella, attualmente ricopriva la carica di direttore generale dell'azienda di trasporti TPL Linea, con una lunga carriera nel mondo amministrativo cittadino e savonese in generale.

Dapprima componente della commissione edilizia del comune di Finale, dal 1990 aveva cominciato la sua carriera politica nell'assise cittadina prima in veste da consigliere per diversi mandati, quindi era stato vicesindaco con la Giunta di Flaminio Richeri per due mandati a partire dal 2004 fino al 2014 occupandosi di Urbanistica e Grandi Opere Pubbliche prima, di Lavori Pubblici e Ambiente poi.

Nel 2014 era stato invece nominato consigliere provinciale con deleghe simili a quelle ricoperte in Comune, diventando nel 2015 vicepresidente di Palazzo Nervi. Dal 1999 al 2004 era anche stato consigliere della Comunità Montana Pollupice.

Dal 2019 ricopriva la carica di direttore generale di TPL Linea sotto la presidenza di Simona Sacone. Un incarico per il quale aveva ricevuto l'appoggio, nonostante a livello locale fossero stati da lati opposti della barricata politica, del sindaco Ugo Frascherelli, il quale non ha mai nascosto la propria stima per il collega avvocato.

Era inoltre iscritto all'albo nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, e aveva servito come consigliere di amministrazione del Consorzio Energia Liguria.