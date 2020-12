Albenga, in corso bando per la nomina di una legale che valuterà la trasformazione della Fondazione Oddi in azienda speciale

Oltre al Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021/2023, il Consiglio comunale di Albenga approva anche la razionalizzazione periodica delle partecipazioni del comune al 31 dicembre 2019 che prevede un'analisi delle società partecipate. La seduta si è tenuta nella giornata di ieri, lunedì 29 dicembre.

"Nell'ambito di tali valutazioni una considerazione particolare va fatta sulla Fondazione Oddi per la quale ricordiamo che è stato indetto un bando per la nomina di un legale il quale avrà il compito di fare una valutazione giuridica sulla realizzabilità di una eventuale trasformazione in azienda speciale e dovrà dare un parere sulla sostenibilità economica e l’ambito di operatività di questa operazione - spiegano dal comune - Sull'eventuale trasformazione della fondazione Oddi, pertanto, ulteriori chiarimenti verranno forniti una volta ricevuto il parere legale di cui sopra".