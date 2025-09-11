Project financing per la spiaggia di Piazzale Eroe dei Due Mondi a Savona: tre le manifestazioni d’interesse

Tre soggetti ammessi, due dei quali con riserva. È l’esito dell’apertura delle buste relativa all’avviso esplorativo per raccogliere manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici interessati alla presentazione di progetti per la riqualificazione della spiaggia sottostante al Priamar.

Questa mattina, 11 settembre, si è svolta l’apertura delle buste per verificare la presenza di tutta la documentazione richiesta. Sono stati ammessi Casa del Design Technology JV Srl e, con riserva e richiesta di completare la documentazione, la società Andamane Srls e la proposta di Nicola Avignoni. Ora si dovrà attendere che i soggetti ammessi con riserva integrino le proposte nei tempi stabiliti e poi si passerà alla valutazione della documentazione con la nomina di una commissione.

Il progetto oggetto della manifestazione d’interesse prevede l’allestimento di un campo da beach soccer, trasformabile in campi da beach volley; una zona per attività sportive legate al mare, con corridoio di lancio dedicato; un’area balneare completa di chiosco bar, docce, WC e spogliatoi; pedane e passerelle per l’accesso alla spiaggia; servizi di sorveglianza e pulizia dell’arenile.

Particolare rilievo è stato dato all’accessibilità per persone con disabilità, con spazi attrezzati e percorsi dedicati per garantire il pieno godimento dell’area anche a chi ha difficoltà motorie.

A completare il quadro, l’amministrazione ha inserito un’opzione di ampliamento che riguarda le “cellette” sotto la passeggiata Trento-Trieste e il fossato retrostante il Bastione San Francesco. Si tratta di spazi storici, oggi in parte abbandonati, che potrebbero essere riutilizzati a fini turistici. Il Comune metterà a disposizione anche queste aree, purché non emergano vincoli.

La durata della concessione sarà compresa tra i 5 e i 20 anni, in base al tempo stimato per il recupero degli investimenti. Saranno a carico del concessionario tutti gli adeguamenti e gli allacci tecnici.