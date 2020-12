Fondazione "Agostino De Mari" di Savona: presentato il calendario bandi 2021

La fondazione "Agostino De Mari" di Savona annuncia di avere effettuato la pubblicazione dei bandi per l'anno 2021.

Rendono noto dalla Fondazione: "Avremo a disposizione più risorse dello scorso anno e senz’altro cercheremo di fare uno sforzo ulteriore per poter essere presenti sul territorio in questo tempo così difficile".

Il bando del 1° marzo, con scadenza al 15 aprile, sarà incentrato sull'arte e sui beni culturali, con particolare attenzione a "Rappresentazioni teatrali o coreutiche, spettacoli di musica eseguiti dal vivo, forme di spettacolo interdisciplinari; Stagioni teatrali, musicali o di danza; Premi e concorsi in ambito teatrale, musicale o coreutico rilevanti per il territorio della provincia di Savona".

Il secondo bando sullo stesso tema, con "varo" al 15 settembre e chiusura al 31 ottobre, riguarderà invece "Sostegno alla pubblicazione delle proposte editoriali di maggior valore culturale per il territorio della provincia di Savona; interventi di tutela e catalogazione del patrimonio librario".

Troviamo poi un bando dedicato al "Welfare di comunità" (15 febbraio-31 marzo) per occuparsi di "Azioni, iniziative, servizi che favoriscono l’inclusione sociale, l’innovazione sociale, nonché il contrasto alla crescita della povertà e alle conseguenze della pandemia, secondo un approccio di “secondo welfare”.

Il bando intitolato "Lanostrascuola" verte su educazione, istruzione e formazione (16 marzo-31 maggio) e punta a "Ampliare l’offerta formativa nelle scuole, sostenere l’innovazione e la qualità delle tecnologie didattiche".

Infine troviamo due vere e proprie "macroaree", che inglobano tutte le tematiche di interesse della De Mari: Arte, attività e beni culturali; Educazione, istruzione e Formazione; Volontariato, Filantropia e beneficienza; Attività Sportiva. Esse sono definite come "Sessione Erogativa Generale 1" (20 gennaio-28 febbraio) e come "Sessione Erogativa Generale 2" (15 luglio-15 settembre) e la loro finalità è quella di raccogliere i progetti e le iniziative che non trovano una collocazione all’interno dei Bandi 2021, ma che sono comunque in linea con gli obiettivi stabiliti dal Documento Programmatico Previsionale 2021, e gli interventi a sostegno dell’attività ordinaria di organizzazioni particolarmente meritevoli.