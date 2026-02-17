Albergatori savonesi verso l'assemblea, la presidente Piccardo: "Costruiamo un turismo più solido e consapevole"

Prenderanno vita in uno dei luoghi più suggestivi del territorio le strategie per il futuro del turismo nel Ponente Ligure. Saranno le Grotte di Borgio Verezzi ad ospitare domani, mercoledì 18 febbraio, l’assemblea generale dell’Unione Provinciale Albergatori Savona.

Un momento di incontro e confronto strategico su economia, ambiente e sviluppo locale, con l’obiettivo di tracciare nuove rotte per un comparto che rappresenta uno dei motori principali del territorio. «Non sarà solo un bilancio delle attività svolte – sottolinea la presidente dell’Unione Provinciale Albergatori, Stefania Piccardo – ma un trampolino verso un turismo più consapevole, più solido e capace di affrontare con determinazione le proprie sfide».

Ad aprire i lavori sarà il sindaco di Borgio Verezzi, Renato Dacquino, seguito dagli interventi di Carlo Scrivano e Caterina Sambin. Atteso anche il contributo di Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio delle Riviere di Liguria. Sarà poi la stessa Piccardo a delineare la visione strategica dell’associazione, introducendo il dibattito sulle prospettive del settore alberghiero savonese. Il confronto entrerà nel vivo con la presenza di una significativa rappresentanza della Regione. Interverranno la vicepresidente Simona Ferro, l’assessore al Turismo Luca Lombardi, l’assessore all’Ambiente Paolo Ripamonti e il consigliere Angelo Vaccarezza. Al centro del dialogo, le sfide che attendono i piccoli comuni e le strutture ricettive in un mercato globale sempre più competitivo e orientato alla qualità.

La seconda parte dell’assemblea, invece, sarà dedicata all’analisi economica e alle prospettive di crescita. Romina Galleri, del Research Department di Intesa Sanpaolo, presenterà uno studio sulle leve strategiche per la valorizzazione del turismo in Liguria, con un focus specifico sul Savonese. A seguire, Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria della banca, analizzerà il rapporto tra turismo ed economia, illustrando gli strumenti finanziari e le iniziative a sostegno dello sviluppo locale.

Non mancherà uno dei temi più attuali per le imprese del settore: la sostenibilità. Francesco Cinaglia di Easy ESG affronterà una domanda cruciale per il futuro delle aziende: “Gli ESG servono?”. Un interrogativo che intercetta una trasformazione ormai strutturale nei criteri di valutazione delle performance aziendali, sempre più legati agli standard ambientali, sociali e di governance.

A chiudere l’appuntamento sarà il talento ironico di Andrea Di Marco, chiamato a coniugare riflessione e leggerezza, suggellando un pomeriggio che punta a trasformare un’assemblea associativa in un vero laboratorio di idee per il turismo del Ponente Ligure.