Stagionalità e pneumatici: quando conviene scegliere gli all season?

La stagionalità è uno dei principali criteri nella scelta della tipologia degli pneumatici. Tra l’altro, nel nostro Paese la normativa distingue due periodi di riferimento: quello invernale (15 novembre-15 aprile) in cui è richiesta una dotazione adatta alla guida su fondi ghiacciati o innevati, e quello estivo (16 aprile-14 novembre), pensato per la guida in condizioni di temperature elevate.

Questa attenzione alla scelta degli pneumatici è dovuta al fatto che le temperature dell’asfalto nonché il manto stradale bagnato, innevato o ghiacciato influenzano in modo rilevante l’aderenza e il comportamento dinamico dell’autovettura.

Per molti anni, la soluzione più diffusa è stata l’alternanza tra pneumatici estivi e pneumatici invernali, progettati per offrire le migliori prestazioni nel periodo di utilizzo. Da qualche tempo, però, è disponibile sul mercato una soluzione che può coprire l’intero arco dell’anno, gli pneumatici all season , un’interessante opzione che elimina la necessità del cambio stagionale.

L’alternanza pneumatici estivi/pneumatici invernali

Da un punto di vista strettamente tecnico, l’alternanza tra gomme estive e gomme invernali nei due periodi di riferimento è la scelta che assicura le migliori performance. Questo perché le prime sono progettate appositamente per le alte temperature e l’asfalto asciutto (mescola più rigida e battistrada meno profondo), garantendo una maggiore aderenza e una migliore precisione di guida, mentre le gomme invernali, che hanno una mescola più morbida e un battistrada specifico, offrono trazione e sicurezza su strade fredde, bagnate o innevate.

Questa alternanza è la scelta ideale per quegli automobilisti che percorrono molti chilometri durante l’anno, guidano molto tempo in autostrada o vivono in zone in cui gli inverni sono particolarmente rigidi e caratterizzati da numerose nevicate.

Ovviamente, questa scelta comporta maggiori costi (doppio treno di gomme e spese per la sostituzione e l’eventuale deposito) e maggiori perdite di tempo (cambio delle gomme ogni sei mesi).

Pneumatici all season: un compromesso pratico

Possiamo considerare le gomme all season come un equilibrato mix tra gomme estive e gomme invernali. Questi pneumatici, spesso chiamati “4 stagioni”, hanno una mescola intermedia che garantisce una buona aderenza al manto stradale, sia quando le temperature sono più alte, sia quando sono più fredde. Il loro battistrada è studiato in modo tale da garantire il giusto compromesso tra drenaggio dell’acqua, stabilità e trazione sulle superfici più calde sia su quelle innevate o scivolose.

Sulle gomme all season è sempre presente il marchio M+S (cioè Mud and Snow, fango e neve) e, sempre più comunemente, anche il simbolo 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake), un disegno di una montagna con tre punte e di un fiocco di neve. Il simbolo 3PMSF certifica che gli pneumatici hanno superato severi test tecnici su neve e ghiaccio. Se si montano le gomme all season non è obbligatorio avere a bordo le catene da neve.

Le all season eliminano il cambio stagionale e riducono lo spazio necessario per il deposito delle gomme non utilizzate.

Quando scegliere le all season?

L’opportunità di scegliere le all season dipende soprattutto dall’area geografica in cui si utilizza l’auto e anche dai chilometri percorsi durante l’anno.

Chi percorre pochi chilometri all’anno può sicuramente trarre vantaggio dalle quattro stagioni, perché eviterà di acquistare due treni di gomme separati. Allo stesso modo, una guida prevalentemente urbana è un fattore che rende adeguata la scelta delle all season.

Per quanto riguarda l’aspetto geografico, per chi vive in zone in cui le temperature estive restano moderate e gli inverni non sono particolarmente rigidi, le all season sono sicuramente un’ottima soluzione.

Le cose cambiano, invece, se si vive in zone in cui le estati sono particolarmente calde o in regioni in cui gli inverni sono molto rigidi. In questi casi, l’alternanza tra gomme stagionali (estive/invernali) è spesso la soluzione migliore.

