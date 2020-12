Privatizzazione degli ospedali di Albenga e Cairo, disposta la perizia sul business plan dell'istituto Galeazzi

Dovranno ancora attendere i cittadini di Cairo Montenotte e di Albenga per conoscere chi gestirà i rispettivi ospedali cittadini. Decisiva per sciogliere ogni dubbio sarà la perizia tecnica che il Consiglio di Stato ha affidato al professor Daniele Mascia, docente dell'Università Luiss di Roma. Una perizia il cui termine per la consegna è stato fissato in data 30 aprile 2021 e che farà slittare la sentenza definitiva sicuramente a non prima dell'estate.