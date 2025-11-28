Famiglia intossicata dal monossido di carbonio per un malfunzionamento della stufa a pellet: quattro bambini al Gaslini

Momenti di apprensione ieri sera a Cengio, dove un’intera famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio sprigionato dal malfunzionamento di una stufa a pellet. L’episodio è avvenuto poco dopo le 20. Cinque le persone coinvolte: un adulto e quattro bambini.

Avvertiti i primi sintomi di malessere, il nucleo familiare ha raggiunto autonomamente l'ospedale di Cairo Montenotte. Qui il personale sanitario, dopo una prima valutazione, ha attivato il protocollo d’emergenza per i minori, disponendo il trasferimento in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona e, successivamente, il trasporto al pediatrico Gaslini di Genova per ulteriori accertamenti. Per le operazioni sono state mobilitate le Pubbliche Assistenze della Croce Bianca di Cairo e di Carcare, oltre all’automedica.

Nel frattempo i vigili del fuoco hanno raggiunto l’abitazione per verificare lo stato dell’impianto e mettere in sicurezza i locali. Le condizioni dei bambini, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi. Restano in corso gli accertamenti per chiarire le cause del guasto.