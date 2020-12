Covid, arrivati i primi 2925 vaccini a Savona all'ospedale San Paolo (FOTO e VIDEO)

Sono 2925 i vaccini contro il Covid19 arrivati intorno alle 9.30 a Savona all'ospedale San Paolo.

16 i ‘pizza box’ (questo il nome dei contenitori usati per trasportare i vaccini Pfizer) destinati alla Liguria che contengono ciascuno 975 dosi, 3 di queste sono arrivate anche in provincia di Savona.

Domani, 31 dicembre, dopo la distribuzione, è il giorno in cui inizierà la vaccinazione allargata nei 14 ospedali della regione: nel savonese nel nosocomio di Savona, all'ospedale San Giuseppe di Cairo e il Santa Corona di Pietra Ligure.

Per il momento sono arrivati solo a Savona in quanto l'ospedale è già dotato delle celle per lo stoccaggio del vaccino della Pfizer. A Cairo e Pietra Ligure sono state acquistate e verranno consegnate a breve dalle case produttrici.

Le fiale devono essere conservate ad una temperatura di -80 gradi.