Urbe avrà il suo nuovo medico di base: la dottoressa Vitali sostituirà Maria Giovanna Vallarino

Il medico di famiglia Maria Giovanna Vallarino lascia il suo incarico di medico di famiglia ad Urbe e l'Asl ha trovato una soluzione per coprire il Comune dell'Alta Valle dell'Orba insieme a Sassello.

"L’Amministrazione comunale si è adoperata con ASL affinché fosse ingaggiato un nuovo medico di base per Urbe, in considerazione del fatto che la Dott.ssa Vallarino lascerà il suo incarico nei primi giorni del prossimo mese di marzo". spiegano dal Comune.

La Dottoressa Vitali, attualmente in ASL3, ha raggiunto nei giorni scorsi un accordo con ASL2 per cui sarà il nuovo medico di base per Urbe.

"Con la dottoressa Vitali, che ringraziamo e a cui esprimiamo i nostri migliori auspici per la sua attività, ci stiamo impegnando per sollecitare ASL3 a darle via libera ad aprire lo studio a Urbe prima della data tecnicamente prevista per il prossimo mese di aprile, al fine di evitare che i pazienti di Urbe rimangano un mese senza medico di base - proseguono - Confidiamo di trovare una soluzione anche per quest’ultima criticità ma vi terremo comunque prontamente aggiornati. Il passaggio dei pazienti della Dott.ssa Vallarino alla dott.ssa Vitali dovrebbe comunque essere effettuato in automatico dalla ASL".

"Con l’occasione, salutiamo e ringraziamo la dott.ssa Vallarino per l’impegno profuso e per l’ottimo lavoro svolto negli anni della sua permanenza come medico di base di Urbe e le auguriamo il meglio per il prosieguo della sua carriera" concludono dal Comune di Urbe.