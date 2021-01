Alassio, tanti i messaggi di cordoglio per la famiglia Elena

Alassio in lutto per l'improvvisa e molto prematura morte di Massimo Elena, un ragazzo 39enne colpito improvvisamente da un malore ieri sera nella sua casa in località Madonna delle Grazie. Era l'unico figlio del famoso tenore alassino Andrea Elena, che riveste anche la presidenza dell'Associazione Vecchia Alassio.

Massimo era un giovane tra l'altro dedito allo sport (era appassionato di sci, surf e calcio, tifosissimo dell'Inter), abitava in una villetta con due appartamenti separati, uno per lui, l'altro per la nonna, alla quale era molto affezionato. Dopo la cena, ieri sera, la crisi cardiaca, in seguito alla quale Massimo ha avvisato telefonicamente i genitori, papà Andrea e mamma Giovanna Grollero, i quali hanno allertato immediatamente i soccorsi (Croce Bianca e automedica Sierra2). I militi e i sanitari hanno cercato di rianimarlo, ma purtroppo non c'è stato null'altro da fare.