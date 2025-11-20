Presunto illecito in un concorso pubblico, saranno 8 i testimoni nel processo Garbarini-Brizzo

8 testimonianze, intercettazioni e esame degli imputati.

È scattata la fase dibattimentale del processo che vede imputati il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini e l'assessore, ex consigliere provinciale, Sara Brizzo accusati di presunto illecito in un concorso pubblico.

Il Pubblico Ministero Maddalena Sala ha richiesto che durante il processo vengano ascoltate 8 testimonianze, di cui tre poliziotti della squadra mobile che avevano effettuato le indagini. Inoltre è stata richiesta l'acquisizione di 12 intercettazioni trascritte dalla polizia giudiziaria. Per una intercettazione gli avvocati difensori di Garbarini e Brizzo Franco Aglietto e Daniela Giaccardi hanno richiesto un'ulteriore trascrizione accolta dal giudice Veronica Desei. Per questo alla prossima udienza verrà nominato il perito.

I due amministratori verranno ascoltati durante il procedimento.

Sul concorso di assunzione ad Albisola di un assistente amministrativo, nel quale una concorrente sarebbe stata spostata dal terzo al primo posto in graduatoria aggiudicandosi così l’assunzione (la prima in graduatoria poi pare sia stata trasferita a lavorare in un altro ente), durante l'udienza preliminare i legali del sindaco e dell'assessore avevano chiesto il non luogo a procedere, ma il Gup Laura De Dominicis aveva disposto il rinvio a giudizio.

Nell’ordinanza del Gip Alessia Ceccardi si leggeva di un atteggiamento, da parte di Garbarini e Brizzo, di “intromissione e oppressione, documentata da intercettazioni audio e da video ambientali, sulla commissione d’esame. L’obiettivo sarebbe stato quello di modificare la graduatoria del concorso per l’assunzione di un istruttore amministrativo in modo da far vincere la parente di un politico”.

L'ex segretaria generale Giulia Colangelo avrebbe avuto un ruolo centrale nella questione, come riportato nella disposizione del provvedimento dal giudice delle indagini preliminari Ceccardi: i concorrenti avrebbero ricevuto diversi aiuti, alcuni avrebbero anche ricevuto i testi dei quesiti.



Colangelo, aveva patteggiato un anno e otto mesi per le accuse di maltrattamenti, truffa ai danni dello stato e abuso d'ufficio, con la sospensione condizionale della pena subordinata a percorsi di recupero.

Per l’accusa di peculato, dovrà svolgere 700 ore di lavori di pubblica utilità che effettuerà in un ente nel Comune di Torino dove è residente. Inoltre, dovrà risarcire i danni alla Provincia e a una ex dipendente.