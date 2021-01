Lettera minatoria al presidente della Regione Toti: "Conosce le bombe?"

" Gentilissimo pres. Giovanni Toti, le consiglio vivamente di tenere aperti i bar e i ristoranti, per Natale, diversamente faremo disastri. Conosce le bombe? ... Ok". É questo il testo della lettera recapitata al presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, il 24 dicembre scorso. Missiva sul quale attualmente indagano gli agenti della Digos di Genova.

"Inaccettabile ed inqualificabile il gesto - commenta Angelo Vaccarezza, capogruppo regionale di "Cambiamo!" - Mi auguro che il colpevole venga identificato al più presto e paghi le conseguenze del suo essere infame e vigliacco. Perché questo sei. Un essere vivente ma senza cervello, valore, valori. Il clima di tensione sociale che si sta instaurando a causa della situazione economica non può essere una giustificazione. Anche se appare sempre più impellente un’azione più concreta e tempestiva di sostegno del tessuto imprenditoriale. La maggioranza e il governo si diano una mossa, non bastano sussidi, serve un progetto concreto di rilancio ed una contestuale campagna vaccinale capillare per fare ripartire le attività e l’economia".

Anche il gruppo consiliare Cambiamo! in Regione Liguria esprime la sua solidarietà al presidente Giovanni Toti, destinatario di gravi minacce personali:

"In una missiva recapitata nel suo ufficio, infatti, in forma anonima sono state evocate addirittura le bombe relativamente alla mancata apertura di bar e ristoranti nei giorni delle festività natalizie, misure sulle quali, peraltro, il presidente Toti e tutta l’amministrazione regionale non hanno avuto alcun potere, essendo stata una decisione presa in totale autonomia dal Governo centrale. Speravamo di iniziare questo 2021 con un altro passo. E invece l’anno si è aperto così, con le polemiche al benvenuto al mondo della prima nata a Genova e con le minacce di violenza scritte in forma anonima. Rinnoviamo l’invito ad abbassare i toni e a mantenere anche la più aspra polemica politica nel solco del reciproco rispetto".

"Esprimo tutta la mia solidarietà al presidente Giovanni Toti per le minacce inaccettabili di cui è stato destinatario. Il clima di tensione sociale che si sta instaurando a causa della situazione economica rischia di diventare insostenibile. È necessaria un'azione più concreta e tempestiva di sostegno al tessuto imprenditoriale. Gli italiani stanno dimostrando grande responsabilità, ma non possono pagare il costo di questa emergenza. La maggioranza e il governo si diano una mossa, non bastano sussidi, servono un progetto concreto di rilancio ed una contestuale campagna vaccinale capillare per fare ripartire le attività e l'economia". Dichiara in una nota l'onorevole Manuela Gagliardi, parlamentare di Cambiamo!.

"Solidarietà della Lega al presidente Toti per la lettera vile che ha

ricevuto. Ci auguriamo che i responsabili vengano individuati presto.

Chi usa intimidazioni e minacce prova a tenere sotto scacco la Regione, ma non ci riusciranno. Il clima è avvelenato da scelte contraddittorie di un Governo di dilettanti", commenta invece il deputato Edoardo Rixi, commissario della Lega in Liguria.

“La nostra solidarietà al presidente Giovanni Toti, destinatario di una lettera minatoria in cui si minaccia l’uso di una bomba. Intimidazione che, ne siamo certi, non fermerà il lavoro della Regione Liguria al fianco dei commercianti e delle categorie esposte alle scelte del Governo senza riceverne i sostegni necessari”. Lo hanno scritto in una nota i deputati Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco di Forza Italia