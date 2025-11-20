Stella, tutto pronto per la visita del Principe Alberto II di Monaco: nel frattempo si illumina il castello Grimaldi

È tutto pronto per la visita a Stella martedì 25 novembre del Principe Alberto II di Monaco ma nel frattempo il Castello Grimaldi si illumina.

"Siamo entusiasti di annunciarvi che, a partire da questa sera, il Castello Grimaldi è finalmente visibile e valorizzato anche dopo il tramonto, grazie a un nuovo impianto di illuminazione - dice il Sindaco Andrea Castellini - Questo è solo un piccolo, ma significativo, passo nel nostro ambizioso progetto di riqualificazione dell'area. Sappiamo bene che la strada da percorrere è ancora lunga e in salita, ma l'obiettivo resta fermo: rendere nuovamente fruibile a lungo termine un bene che per secoli è rimasto nascosto e abbandonato".

"Vedere questa imponente struttura illuminarsi nel buio della notte ci riempie di speranza e ci ricorda l'importanza di recuperare la nostra storia - continua il primo cittadino stellese - Un ringraziamento speciale e di cuore va a tutti gli uffici e gli amministratori e i volontari che, con dedizione e passione, lavorano instancabilmente ormai da tempo per riuscire a portare avanti questo bellissimo e complesso progetto. La loro perseveranza è la vera luce che ci guida".

Alberto II di Monaco martedì prossimo inizierà con la sua visita dalle 10.30 nel centro storico di San Giovanni. Alle 11.30 si terranno i saluti istituzionali nella Casa Museo Sandro Pertini.

L'amministrazione aveva acquisito il castello che era proprio di proprietà della famiglia Grimaldi di Monaco, da un privato per una cifra che si attestava sui 70mila euro ai quali erano state aggiunte le somme per l'unione dei progetti del restyling completo anche delle aree intorno e dell'oratorio di proprietà della Confraternita e la ricerca dei finanziamenti per il progetto esecutivo.

Il comune era entrato a far parte dal gennaio del 2023 della rete dei siti storici Grimaldi che sono 50 in Francia e 25 in Italia (di cui uno ad Andora e uno a Stella).

Il Principe Alberto II lo stesso giorno visiterà anche Andora che ha nel suo patrimonio il Castello dei Clavesana, di proprietà proprio della famiglia Monegasca nel XIII secolo, dato in pegno per un debito a Luca e Beverello Grimaldi che ne ebbero il controllo per tre anni.