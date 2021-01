Brutto infortunio per il dottor Alberto Razeto, aveva portato in Antartide le mascherine di Borghetto

Brutta disavventura per il dottor Alberto Razeto, responsabile medico della spedizione scientifica internazionale in Antartide dove aveva portato e indossato la mascherina griffata "MarinaDiBorghetto".

"Una caduta ha causato una brutta frattura. È stato trasferito in Nuova Zelanda dove è già stato operato. Ora sta meglio ma per lui, purtroppo, la spedizione è finita" commenta in una nota il sindaco Giancarlo Canepa.

"Esprimo tutto il mio dispiacere per l’accaduto e la mia vicinanza al dottor Razeto, professionista esemplare e persona speciale. Lo aspetto, non appena starà meglio, in comune a Borghetto. Buona guarigione" conclude il primo cittadino.