La Cena delle Rose a Celle e la beneficenza: raccolti 15mila euro per l'ospedale Gaslini (VIDEO)

15mila euro per la Fondazione "Gaslini Insieme" a favore dell'ospedale Gaslini.

Questa la cifra raccolta dalla benefica "Cena della Rose" che si è svolta questa sera a Celle Ligure

Più di 300 i commensali che hanno risposto presente per l'evento di beneficenza organizzato dal Comune e dalla Proloco di Celle a 5 anni di distanza dall'ultima edizione.

In collaborazione con commercianti, ristoratori, albergatori e gestori dei bagni marini e con l'aiuto di molti volontari è stata allestita una maxi tavolata da via Ghiglino, Piazza Sisto IV e Via Consolazione davanti alla chiesa che nelle ultime due settimane è salita agli onori della cronaca per la visita lo scorso 28-29 dicembre di Papa Leone XIV, al tempo Cardinale. Che ha dormito proprio nel convento all'interno della chiesa agostiniana.

"Finalmente dopo anni di assenza abbiamo deciso di ripristinare questo evento che ha bisogno di un'organizzazione particolarmente difficile ma grazie all'aiuto di tutti soprattutto della Proloco e di tutti i commercianti, albergatori e ristoratori siamo riusciti a rifarla. Quest'anno daremo un grosso contributo all'ospedale Gaslini in particolare alla Pediatria di Savona e Pietra" ha spiegato il sindaco Marco Beltrame.

"Noi siamo scafati perché l'avevamo già fatta per ben cinque edizioni quindi siamo arrivati già abbastanza preparati. Quest'anno ci ha aiutato in particolar modo la Prooloco e una volta c'era il Consorzio Promotour ma abbiamo recuperato benissimo possiamo anche dire anzi che aggiunto anche qualcosa di più perché c'è molta più voglia, molta più energia. Ci hanno dato una mano tutti e le prenotazioni sono sbocciate in un giorno e mezzo, 300 e più posti venduti in un attimo - ha detto il vicesindaco e assessore Francesco Sorrentino - Ci hanno aiutato anche tanto i bagni marini che sono stati anche loro",

"Tanti obiettivi in una unica serata: la suggestione per uno dei borghi più belli d'Italia illuminato e attrezzato per accogliere 300 benefattori perché oltre che commensali sono anche benefattori, la beneficenza e poi la coesione dei cittadini rispetto a un'idea di promozione della località. Siamo tutti contenti e soddisfatti" ha proseguito il presidente della Proloco Ivan Drogo Inglese.