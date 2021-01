Emergenza maltempo a Lucca: intervengono anche i Vigili del fuoco di Savona

Emergenza maltempo in provincia di Lucca: anche un po' di Savona tra i soccorsi.

Le proporzioni dei disagi causati dal meteo nelle ultime ore nella provincia toscana hanno imposto mobilitazioni da diverse zone d'Italia. Anche la Centrale dei Vigili del fuoco di Savona ha inviato una squadra con autoscala. Il veicolo è partito attorno alle 14.

La provincia è in stato di allerta arancione da ieri, in un alternarsi di fitte nevicate e di piogge costanti. Il Prefetto di Lucca ha diramato un appello nel quale invita i cittadini a non lasciare le proprie case se non strettamente obbligati da cause di forza maggiore.