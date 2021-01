La Croce Verde di Albisola in lutto per la scomparsa del milite Domenico Geremia

Si è spento all'età di 51 anni Domenico Geremia. L'uomo, conosciuto, stimato e apprezzato da molti, albisolese, era stato milite della Croce Verde di Albisola Superiore.

"Una persona che noi abbiamo conosciuto perché faceva il volontario, riusciva a creare un clima di serenità, era molto disponibile ed umile e aveva tanta dedizione, su di lui si poteva fare sempre affidamento. Ci ha molto colpito la sua scomparsa, non ce l'aspettavamo, gli volevamo bene" il ricordo del presidente Wilder Vanz.

"In memoria del mio caro Papà Domenico Geremia è aperta una donazione alla Croce Verde Albisola, in cui operava come milite con orgoglio. Chi volesse donargli o donarci un pensiero, può aderire alla raccolta fondi piuttosto che inviare una composizione floreale; ci teniamo ad offrire un contributo materiale alle persone che dedicano il loro tempo a soccorrere il prossimo.

Di seguito vi lascio le istruzioni: Croce verde di Albisola Superiore Banca Carige di Albisola Superiore IBAN: IT92E0617549271000000646680 Causale: donazione Geremia Domenico" il messaggio della figlia Martina.

I funerali non sono ancora stati fissati, la Procura di Savona infatti pare abbia disposto l'autopsia.