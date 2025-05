Albenga, giovane accoltellato in via Michelangelo: oggi sarà ascoltato dagli inquirenti

Proseguono le indagini dei Carabinieri, coordinate dal pubblico ministero Maddalena Sala, sull’episodio di violenza avvenuto ad Albenga nella notte tra sabato 17 e domenica 18 maggio. Oggi il giovane accoltellato verrà ascoltato dagli inquirenti.

Si tratta di un 22enne di origine straniera, colpito con un’arma da taglio alla schiena. Le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita: è attualmente ricoverato nel reparto di medicina d’urgenza dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Non è ancora chiaro se l’aggressione sia scaturita da una rissa tra giovani o da un alterco isolato. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Il fatto è avvenuto in via Michelangelo, nei pressi di una discoteca. L’allarme è scattato intorno alle 4.30 del mattino, quando alcuni presenti hanno richiesto l’intervento dei soccorsi per un ragazzo ferito. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Alassio, il personale medico del 118 e una pattuglia dei Carabinieri. Dopo le prime cure, il giovane è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Pietra Ligure.