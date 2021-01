Meteo, ancora freddo gelido nella notte: - 10.7° a Calizzano

Mattinata di cielo sereno su tutta la Liguria e con temperature in lenta risalita ma che, nella notte, in quota a nei fondovalle, si sono mantenute gelide.

Il record del freddo spetta a Cabanne, nel comune di Rezzoaglio (Genova) con -11.5, seguita da Calizzano con -10.7. Queste le altre temperature più basse nel savonese: Sassello -6.7, Ferrania e Mallare -5.5, Murialdo -5.3.

Queste le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 6.0, Savona Istituto Nautico 3.9, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 5.1, La Spezia 4.4. Da segnalare inoltre che i venti sono deboli settentrionali e il mare è molto mosso.

Le previsioni per prossimi giorni: oggi, mercoledì 13 gennaio, mare molto mosso o localmente agitato su C per onda lunga di libeccio (periodo fino a 10 s), in temporaneo calo dal pomeriggio.

Domani, giovedì 14 gennaio, in tarda serata ingresso di venti localmente forti (40-50 km/h) orientali su C, settentrionali su B. Mare molto mosso su C per onda lunga di libeccio (periodo 8-9 s).

Venerdì 15 gennaio, l'arrivo di un nuovo impulso di aria fredda determina un aumento dell'instabilità nelle prime ore con possibili piovaschi o rovesci sparsi. Quota neve in calo fino a fondovalle su DE, 500-600 m altrove. Tendenza a esaurimento dei fenomeni già dalla mattinata. Venti forti (50-60 km/h) e rafficati settentrionali su B e parte orientale di A, localmente forti (40-50 km/h) altrove. Condizioni di disagio fisiologico per freddo, più accentuato dalla serata.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.