La Polizia Locale di Albenga dona "nuova vita" ad altre due auto sequestrate: diventeranno mezzi da pattugliamento "in uniforme"

Altri due veicoli provenienti da sequestri entrano a far parte del parco macchine della Polizia Locale di Albenga.

Come previsto dalla normativa vigente, infatti, le auto confiscate al proprietario (per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti o veicoli abbandonati), possono essere assegnate alle forze di polizia.

L’ufficio polizia amministrativa di Albenga nel corso degli ultimi anni non si è fatto scappare tale preziosa opportunità riuscendo ad ottenere ben 7 veicoli (BMW station wagon, Dacia Duster, Volkswagen Polo, Fiat 600, una macchina Alfa Romeo, uno scooter 400 e in ultimo una Suzuki e una Nissan).

Afferma l'assessore alla sicurezza Mauro Vannucci: "Grazie alla grande professionalità della Polizia Locale di Albenga negli ultimi 3 mesi sono ben 2 i veicoli provenienti da sequestri che ci sono stati assegnati, in particolare una Suzuki e una Nissan (in foto).

Questo fatto ha una duplice rilevanza, in primo luogo evidenzia la grande professionalità della nostra polizia locale anche in queste pratiche, in secondo luogo permette un grosso risparmio per le polizie locali che con questa modalità riescono ad ottenere mezzi validissimi senza gravi spese se non quelle necessarie per l'eventuale allestimento di questi veicoli (alcuni, infatti, vengono riverniciati con i colori della polizia locale ed adeguatamente attrezzati).

In particolare dei due veicoli recentemente acquisiti uno sarà utilizzato per le attività di intelligence e per i servizi in borghese, mentre l'altro sarà utilizzato quale auto di servizio dalla polizia locale di Albenga".