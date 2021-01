Alassio: doveva sorgere una nuova "ecoisola", affiora un muretto risalente all'Ottocento

Durante un sopralluogo di archeologia preventiva messo in atto per effettuare uno scavo propedeutico alla realizzazione di un'isola ecologica della Sat ad Alassio, gli operatori della Soprintendenza hanno portato alla luce un reperto archeologico, un muretto risalente all'Ottocento.

Dalla Sat Spa, impegnata nel nuovo servizio di gestione rifiuti nella città del Muretto, fanno sapere che “questo tipo di scavo è stato fatto sotto il controllo della Soprintendenza, come da prassi, non c'è quindi nessun problema né sorpresa: ogni volta che viene effettuato uno scavo si attiva una procedura di autorizzazione e di relativa verifica".

Spiega la dott.ssa Marta Conventi, settore archeologia della Soprintendenza: "I lavori per la realizzazione dell'isola ecologica nella zona di piazza Stalla non sono fermi: stiamo andando avanti con lo studio e si è fatto prima lo scavo archeologico proprio per non dover fermare l'intervento complessivo. I nostri archeologi stanno lavorando con grande rapidità affinchè l'opera della Sat possa poi continuare secondo il programma stabilito. É sicuramente un ritrovamento archeologico, ma non si tratta di un muro di epoca romana, ma molto più recente, risalente all'Ottocento".