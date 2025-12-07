Savona, minaccia i medici del San Paolo e danneggia il Pronto soccorso: in manette un 18enne

In manette un 18enne con l’accusa di danneggiamento aggravato e minacce al personale sanitario. Nella tarda mattina di ieri, il giovane, per motivi ancora da approfondire, si è reso protagonista di episodi di minacce a tre medici e danneggiamento di oggetti e arredi al Pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona. Il ragazzo è stato subito arrestato dagli agenti della Polizia di Stato.

Il primo intervento è stato fornito dall’operatore in servizio al Posto Fisso della Polizia di Stato presso l’ospedale che, mentre chiamava in ausilio i suoi colleghi delle Volanti. Per primo ha impedito che il giovane, in forte stato di agitazione, potesse aggredire fisicamente il personale sanitario oggetto di minacce.

Arrivati i rinforzi, i poliziotti sono riusciti a contenere il giovane che pochi istanti prima aveva sfogato la propria ira contro la porta di accesso al Pronto Soccorso, colpendola e danneggiando alcuni cartelli informativi e pannelli presenti nell’area, causando disagi al personale sanitario e agli utenti.

Gli agenti intervenuti hanno proceduto all’arresto del diciottenne, per i reati di minacce e danneggiamento aggravato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, lo hanno sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio “per direttissima”, che ha confermato la misura.