Luca Corti: "Oltre 500 tra medici liberi professionisti e odontoiatri hanno aderito alla campagna vaccinale"

Annuncia Luca Corti, presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Savona: "Abbiamo ricevuto più di 520 adesioni per la campagna vaccinale anti CoVid 19 rivolta ai liberi professionisti ed odontoiatri ed all’eventuale personale di studio".

Spiega più nel dettaglio Corti: "Gli aderenti sono nella quasi totalità odontoiatri e personale di studio, questo perché molti medici svolgono la propria attività professionale in strutture accreditate con il SSN e pertanto vengono vaccinati presso tali strutture".

Il presidente savonese spiega il funzionamento della procedura: "L’Ordine ha già comunicato i nominativi agli uffici competenti di ASL 2 per accelerare l’organizzazione delle vaccinazioni. Naturalmente restiamo in attesa di ulteriori adesioni che di volta in volta verranno trasmesse alla ASL. Le vaccinazioni inizieranno non appena verranno consegnate dal ministero alla Regione e poi all’ASL 2 le dosi necessarie per proseguire l’attività vaccinale iniziata il 31 dicembre 2020".

Corti ripercorre infine l'iter effettuato per ottenere i vaccini: "Proprio per andare incontro alle esigenze di vaccinazione dei colleghi non compresi nel piano vaccinale ministeriale l’Ordine si era attivato con la Regione affinché tali colleghi potessero essere vaccinati, per la maggior parte si tratta di Odontoiatri che svolgono un’attività davvero a rischio e che anche durante la fase più difficile dell’epidemia non si sono mai tirati indietro ed hanno sempre garantito di trattare le emergenze odontoiatriche ben consci del pericolo che correvano. Siamo orgogliosi che facciano parte del nostro Ordine (leggi i dettagli QUI).

L’Ordine ha comunicato all’ASL 2 la propria disponibilità a concorrere alla parte pratica della vaccinazione mettendo a disposizione i propri locali ed i propri medici per effettuare le vaccinazioni dei colleghi, inoltre sta collaborando con ASL 2 nella ricerca di spazi e di medici che consentano di poter attivare numerose postazioni di vaccinazione per la cittadinanza appena partirà la seconda fase di somministrazione del vaccino. Per poter raggiungere tutta la popolazione sarà necessario un enorme sforzo da parte di tutti, medici infermieri e cittadini".