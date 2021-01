Il Gruppo Scout Agesci Varazze 1° e gli Adulti Scout ricordano l'ingegner Carlo Nocelli a 50 anni dalla morte

A cinquanta anni dalla scomparsa nel gennaio del 1971 dell'Ingegnere Carlo Nocelli, insigne maestro e educatore, fondatore dello scoutismo a Varazze e illustre concittadino, il Gruppo Scout Agesci Varazze 1° unitamente agli Adulti Scout, lo ricorderanno con una messa domenica 17 Gennaio, alle ore 11.00, nella parrocchia Collegiata Sant'Ambrogio celebrata da Don Claudio Doglio e nel rispetto delle norme sanitarie in vigore.

"In questo difficile periodo non possiamo ricordare in maniera adeguata Carlo Nocelli che tanto ha dato alla gioventù di Varazze e non solo - spiegano dal Gruppo scout Agesci Varazze 1° unitamente al Gruppo Adulti Scout Varazze - Fondatore dell'associazione culturale 'U Campanin Russu', insieme al prof. Mario Garea del Forno, al dott. Vittorio Tega, al geom. Prospero Castello, Mario Fenoglio e al geom. G.B. Venturino, sempre pronto a partecipare alle iniziative che portassero il segno della solidarietà e dell’elevazione morale e spirituale della comunità".

"Nei primi anni in cui si trasferì a Varazze da Firenze, entrò a far parte dell’AVIS, fondata dal Beato Dott. Giuseppe Massone, suo carissimo amico. Figura rappresentativa della Famiglia Salesiana, nella quale aveva scelto di vivere con operosa umiltà, Carlo Nocelli è rimasto un punto fermo nella storia di Varazze, città che ha contribuito a rafforzare moralmente educando generazioni di giovani e lasciando una viva eredità nell'attuale gruppo scout Agesci Varazze 1° che continua nel suo cammino, iniziato nel lontano 1945, anche in questi momenti di difficoltà. Speriamo presto con il ritorno a una vita normale, di poter meglio ricordare il nostro fondatore e illustre concittadino" concludono dai gruppi scout varazzini.