Tamponamento sulla A10 tra Spotorno e Feglino: traffico in tilt

Un tamponamento a catena, che ha visto coinvolti 4 veicoli tra i quali anche un mezzo pesante, si è verificato questa mattina intorno alle 10.00 lungo l'autostrada A10 nel tratto tra i caselli di Spotorno e Feglino in direzione Ventimiglia.

Diverse le persone soccorse, ma fortunatamente non si segnalano feriti gravi: tre persone sono state trasportate per accertamenti al Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Spotorno, della Croce Bianca di Noli e della Croce Rossa di Vado, oltre ai Vigili del Fuoco e alla Polstrada.

Disagi al traffico sul tratto autostradale interessato dall'incidente: segnalata una coda di circa 4 km tra Spotorno e Feglino in direzione Francia.