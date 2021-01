"Donne e politica tra passato e presente": un webinar per parlare delle figure femminili nel mondo politico

L'appuntamento, trasmesso anche su piattaforma zoom e Facebook, in maniera gratuita, è per venerdì 29 gennaio dalle 15 alle 17.

Si partirà dalla professoressa dell'Università di Genova Maura Fortunati, che parlerà delle "madri costituenti, il significato della loro partecipazione e gli interventi per il ruolo per il ruolo femminile nel mondo del lavoro e della politica", seguirà poi la giornalista Laura Tecce con "le donne ed il mondo della politica, una leadership possibile?" per concludere con l'assessore regionale Ilaria Cavo per parlare del "fare concretamente politica al femminile" raccontando la propria esperienza.