 / Politica

Politica | 10 dicembre 2025, 12:04

Consiglio regionale sulla riforma sanitaria, esplode la protesta dei lavoratori: nessuna sospensione, la minoranza abbandona l'aula (FOTO e VIDEO)

Momenti di tensione quando il presidente Bucci avrebbe detto al consigliere Arboscello “Stai con i fascisti”

La protesta scoppia nella sala del Consiglio regionale. Un gruppo di lavoratori e rappresentanti di FP Cgil ha protestato per la mancata accettazione della richiesta di essere ascoltati sulla riforma sanitaria che, hanno detto “penalizza i lavoratori”.  

“Sospensione, sospensione” è stato il grido che si è sollevato più volte dallo spazio riservato al pubblico, dove si trovavano dai lavoratori e rappresentanti sindacali, con minaccia di fare sgomberare l'aula da parte del presidente Balleari. La richiesta è quella di avere una sospensione per convocare una conferenza dei capigruppo nella quale poter parlare. Una richiesta fatta anche dall'opposizione ma respinta. 

“Vogliamo rispetto”, “siamo professionisti”, “andate a sporcarvi le mani in corsia”, “a casa”, “i lavoratori sono quelli che vi curano”: è quello che i lavoratori hanno gridato all'indirizzo della giunta regionale. 

Dopo la breve sospensione per l'Ufficio di presidenza, il presidente Balleari ha annunciato la prosecuzione del Consiglio. La minoranza ha lasciato i banchi, dopo aver più volte chiesto la sospensione, per andare con i lavoratori mentre il consiglio andava avanti con la votazione degli emendamenti.

Momenti di tensione quando il presidente Bucci avrebbe detto al consigliere Arboscello “Stai con i fascisti”.

News collegate:
 Riforma sanitaria, la minoranza diserta il voto: "Capitolo più buio della legislatura" (VIDEO) - 10-12-25 13:31
 Via libera alla Riforma della Sanità voluta da Bucci. L'opposizione abbandona l'aula, mentre i sindacati urlano: "Andate a sporcarvi le mani in corsia" (FOTO e VIDEO) - 10-12-25 12:58
 Riforma sanità ligure, braccio di ferro in Regione: sindacati contro l'Asl unica (FOTO e VIDEO) - 10-12-25 10:28
 Riforma sanitaria, Nicolò: “Non è centralizzazione: territori rafforzati e clinici liberi dalla burocrazia”  - 09-12-25 19:42
 Sanità, Pd Liguria: “Riforma di Bucci, si sospenda questa legge e si apra un tavolo per costruire la sanità del futuro” - 09-12-25 18:21
 La riforma sanitaria in Consiglio regionale. Sanna (Pd) regala al presidente Bucci il libro "La fabbrica delle fiabe" - 09-12-25 16:14

Elena Romanato

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium