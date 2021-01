Meteo, ancora freddo nella notte: -8° a Calizzano e -7.9° a Sassello

Questa mattina il cielo è generalmente sereno o poco nuvoloso con venti settentrionali moderati e qualche raffica forte (58 km/h al Lago di Giacopiane). Il mare è mosso.

Sempre clima rigido nelle zone interne della regione: Pratomollo (Borzonasca, Genova) ha toccato -10.4, Calizzano -8.0, Sassello -7.9, Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia) -7.2, Cabanne (Rezzoaglio, Genova) -7.1.

Altre minime: Santo Stefano d’Aveto (Genova) -5.8, Cairo Montenotte -5.2, Busalla (Genova) -4.3, Varese Ligure (La Spezia) -3.7, Triora (Imperia) -1.3. Nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 5.4, Savona Istituto Nautico 4.1, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 5.6, La Spezia 1.0.

Le previsioni per i prossimi giorni nel bollettino diramato questa mattina da Arpal: oggi, mercoledì 27 e domani giovedì 28 gennaio, non ci sono fenomeni particolari da segnalare. Venerdì 29 gennaio, aumento del moto ondoso fino a localmente agitato da Sud-Ovest su C.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.