Vado Gateway: "2020 anno particolare, protezione personale e costante monitoraggio sono state le parole d’ordine per gestire l’emergenza"

"Il 2020 è stato un anno particolare per tutti noi. Un anno in cui la parola salute ha assunto un significato diverso. In Vado Gateway è stato fatto un importante sforzo organizzativo ed economico per garantire la salute delle nostre persone e la continuità operativa dei due terminal. Protezione personale e costante monitoraggio sono state le parole d’ordine per gestire l’emergenza, insieme alla presenza in terminal di personale sanitario che ha assicurato una costante e proficua collaborazione con gli Enti locali". Così si apre l''appuntamento mensile con notizie e aggiornamenti di Vado Gateway.



"Ma l’anno scorso non è stato solo emergenza sanitaria - proseguono dai terminal di Vado Ligure - Negli ultimi 12 mesi abbiamo anche lavorato per elevare ulteriormente i nostri standard di sicurezza: carichi sospesi, interazione uomo-macchina, lavori in quota sono solo alcuni degli argomenti su cui è stata focalizzata l’attenzione perfezionando maggiormente le procedure al fine di garantire la massima sicurezza durante lo svolgimento delle attivitá operative. Grazie soprattutto ad un ottimo lavoro di squadra che ha visto coinvolti anche i reparti Operations e Maintenance & Repair. Progetti importanti sia in termini di investimenti che di tempo, ma che a nulla servirebbero senza il costante impegno da parte dei nostri colleghi. Il 2020, infine, è stato anche l’anno della piena implementazione dei sistema di gestione ambiente e sicurezza. Un lungo percorso che si concluderà nei prossimi mesi con i passaggi finali per l’ottenimento ed il rinnovo delle certificazioni ISO 14001 e ISO 45001".

"Condividiamo alcuni momenti di lavoro del nostro team operativo di Vado Gateway: il Toolbox Meeting. Il Toolbox Meeting é un importante momento di condivisione che viene organizzato periodicamente in Vado Gateway, normalmente durante ogni cambio turno dei colleghi operativi, al fine di condividere importanti informazioni su diversi temi, quali ad esempio novitá in merito a procedure HSSE, novitá aziendali etc".

"Nel nuovo Container Terminal lato mare continuano i test di automazione. Proprio nei giorni scorsi si sono conclusi i test relativi al funzionamento del Transfer Point 2 (TP2), ossia l'area dedicata all'interscambio dei container in entrata ed in uscita dallo yard automatizzato. Questo é stato possibile anche grazie alla stretta collaborazione con il team di lavoro di ZPMC arrivato da Shanghai e presente a Vado Gateway negli ultimi tre mesi" aggiungono da Vado Gateway.

"Il 2021 inizia con notizie promettenti sul lato assunzioni, nei prossimi 6 mesi, come giá comunicato, è, infatti, previsto l’inserimento di ulteriori 18 figure professionali (Operai polivalenti di Terminal portuale) che saranno assunte al termine dei due corsi di formazione al momento in essere organizzati dall’agenzia Is.For.Coop nell’ambito di due progetti promossi dalla Regione Liguria. La quasi totalità (93%) degli addetti impiegati nel nuovo Container Terminal, così come nell’adiacente Reefer Terminal, proviene dal territorio savonese, a dimostrazione dell’importanza dell’infrastruttura portuale come sbocco per il mercato del lavoro locale" concludono dai terminal di Vado Ligure affrontando l'argomento relativo a nuovi inserimenti professionali.