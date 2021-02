Vaccini per gli operatori sanitari e test sierologici, Arboscello (Pd): "Basta perdere tempo, Toti prenda esempio da Bonaccini"

"I dati raccolti dal Ministero della Sanità elaborati dalla Fondazione GIMBE, dimostrano che la Liguria si attesta tra le ultime regioni italiane per vaccini al personale sanitario. Penultima, meglio solo della pessima Lombardia di Moratti e Fontana. Una situazione preoccupante. Per questo chiediamo alla Giunta Toti di fare chiarezza. In Liguria a chi è stato fatto il vaccino? E’ questo che chiediamo e ci aspettiamo risposte veloci e puntuali, nel rispetto dei cittadini liguri". Così Roberto Arboscello, consigliere regionale del Partito Democratico.

"Auspichiamo che Regione Liguria prenda spunto da altri territori, ben più virtuosi di noi, come l’Emilia-Romagna - prosegue Arboscello - Per contrastare Covid-19, tutelare la salute dei liguri e uscire al più presto da una pesante situazione economica e sociale sono necessarie competenze e misure concrete. Da domani ad esempio, in tutte le farmacie emiliane-romagnole sarà possibile fare tampone rapido e test sierologico a un prezzo calmierato, grazie a un accordo sottoscritto dal governatore Bonaccini con le farmacie regionali. Una soluzione efficace, che non è stata realizzata anche in Liguria solamente perché la Giunta regionale ed Alisa non hanno dato seguito in tempo utile alla mia proposta di novembre, nonostante fosse stato votato un Ordine del Giorno all’unanimità nel Consiglio regionale straordinario per l’emergenza Covid".

"Prima di Natale infatti, avevamo approvato, su mia proposta, l’attivazione dei test sierologici nelle farmacie convenzionate della Liguria. Un passo importante, che impegnava Toti e la giunta regionale ad iniziare velocemente un percorso con i farmacisti liguri per avviare le attività di screening e tracciamento del contagio nel nostro territorio, elemento fondamentale anche per individuare soggetti asintomatici ed evitare la nascita di nuovi focolai nella nostra Regione. Da quel giorno però, nulla si è mosso. In Liguria i test sierologici sono pochi, così come i vaccini. Il tempo corre e la battaglia contro il Covid-19 rimane ben lontana da essere vinta se la nostra Regione non cambia rotta. C’è voglia di ripartire, chiediamo alla Giunta Toti di non perdere altro tempo" conclude infine il consigliere regionale dem.