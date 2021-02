Albissola Marina, il MuDA si adegua ai tempi e cambia allestimento

Nonostante il perdurare dell'emergenza sanitaria con le relative chiusure di mostre e musei in caso di passaggio in zona arancione, il Comune di Albissola Marina non si dà per vinto e continua l’attività di verifica, conservazione e cura del proprio patrimonio di opere d’arte, iniziata nel primo lockdown di Marzo 2020.

“Le chiusure dei Musei, che tanto ci addolora, per tutto quello che i Musei rappresentano nella nostra cittadina, in termini di socialità e crescita della nostra già vivace comunità, ci impongono nuove riflessioni" spiega il vicesindaco e assessore alla Cultura Nicoletta Nigro.

Che poi aggiunge: "Il nostro immenso patrimonio, che per scelta politica, stiamo esponendo a rotazione ormai da qualche anno, necessita di una più accurata catalogazione con conseguente organizzazione degli spazi del deposito di opere d’arte presente all’interno del MuDA – Centro Esposizioni di Via dell’Oratorio. Un scrigno interdetto al pubblico, dove il Comune raccoglie l’immenso patrimonio artistico, che conta più di 300 opere d’arte, alcune di notevoli dimensioni, ed oltre 50 tra disegni originali e stampe".

"Occuparci della conservazione delle nostre opere in questa fase, permette di essere pronti a ripartire con i servizi legati al funzionamento del Museo appena ne avremo la possibilità, e ci permetterà di farlo con un livello ancora più alto in termini di efficienza e professionalità, che la storia che ci ha preceduto merita. La cura e l'amore con cui custodiremo il nostro patrimonio oggi, sarà un valore aggiunto che ci ritroveremo domani, rispetto ai tanti progetti che abbiamo ancora in programma di realizzare" conclude l'assessore Nigro.

L’intervento, totalmente finanziato con fondi propri del Comune, prevede la spesa di 10mila euro circa, per l’acquisto e posa di scaffali museali, appositamente studiati per reggere e conservare il patrimonio comunale. Verrà inoltre realizzata una “rastrelliera porta quadri” su misura, per permettere la collocazione funzionale delle tele e dei bozzetti originali di numerose opere.

Spazi ed agibilità sono stati studiati in team con gli Architetti dello Studio Gaggero-Servente di Albissola, per permettere future esposizioni al pubblico senza rischi nelle movimentazioni e con la giusta e doverosa attenzione alla conservazione.

A ciò si è affiancato il lungo lavoro svolto negli ultimi mesi dal personale dell’Ufficio Cultura, che ha capillarmente analizzato le singole schede di ogni opera (si tratta quindi di oltre 350) per reperirne atti di acquisto o donazione, registrarne interventi di restauro svolti nel corso degli anni, aggiornarne la catalogazione per immagini, il tutto oggi inserito su ICBC, l’Inventario Catalogo dei Beni Culturali della Regione Liguria per un’adeguata e doverosa relazione agli enti sovraordinati.

Step successivo sarà la catalogazione e riorganizzazione dei cataloghi e pubblicazioni relativi a mostre ed esposizioni, realizzate dal Comune di Albissola Marina negli ultimi 30 anni.

Anche in questo caso si tratterà di un lavoro lungo e certosino, per il quale servirà tempo, pazienza e competenza, ma l’obiettivo è quello di portare in esposizione al pubblico la storia recente di una delle Amministrazioni comunali più feconde in termini artistici di tutta la Liguria.