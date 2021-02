Borghetto, la biblioteca riapre per il servizio di consultazione e studio in sede

A seguito dell’ingresso in zona gialla della Regione Liguria, da mercoledì 3 febbraio, sarà possibile nuovamente accedere anche al servizio di consultazione e studio in sede presso la biblioteca civica di Borghetto Santo Spirito, già aperta per il servizio di prestito e restituzione libri.

Per accedere alla struttura, preferibilmente tramite prenotazione, gli utenti dovranno essere muniti di mascherina, igienizzarsi le mani e sottoscrivere l'autocertificazione Covid-19. Il personale potrà sottoporre l’utenza alla rilevazione della temperatura con termo scanner.

"Al momento l’utenza non potrà ancora accedere agli scaffali aperti, né consultare periodici o quotidiani, ma rivolgersi al personale per il prelievo dei testi/materiali desiderati. In base al protocollo di sicurezza è consentita la permanenza nei locali, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, ad una persona per ogni tavolo di lettura presente" spiega l'assessore alla Cultura Mariacarla Calcaterra.