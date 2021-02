Confronto tra casinò stranieri e casinò online con licenza AAMS (ADM): pro e contro

Non conosci le differenze fra casinò stranieri e quelli con licenza AAMS? Leggi questo articolo e avrai una visione molto più chiara!

Nutri dei dubbi nei confronti del mondo dei casinò? Sei alla ricerca di piattaforme che possano risvegliare il tuo interesse nei confronti di questo magico business? Non sai come muoverti nei riguardi delle piattaforme e delle loro rispettive licenze? Ti aiuteremo noi con questo articolo. Andremo ad illustrarti quali sono i vantaggi ed eventualmente gli svantaggi di giocare con casinò con licenza internazionale e con licenza approvata dal nostro governo.

Principali informazioni e differenze tra le varie piattaforme e licenze

Partiamo immediatamente da un presupposto, alla base di una piattaforma vi deve essere sempre una licenza che possa garantirne la legalità nel settore, al fine di fornire un servizio totalmente pulito e sicuro. Nessuno ha voglia di interfacciarsi a dei portali privi di sicurezza e privi delle dovute regole adeguate alle leggi del paese di provenienza. Ed è proprio per questo motivo che noi siamo qui ad illustrarti nel migliore dei modi come muoverti all’interno di questo business.

Quale sarebbe la sostanziale differenza tra una licenza AAMS ed una licenza internazionale?

Un casinò o in genere una piattaforma che dispone di una Licenza AAMS può avere modo di operare nel settore senza alcun tipo di problema, poiché questa licenza è stata fornita dal nostro governo, di conseguenza rispetta tutte le leggi italiane.

Un casinò o un portale che possiede una licenza internazionale, sarà in grado di muoversi in un settore ben più ampio, ovvero quello del mercato internazionale, tuttavia, non possedendo una licenza approvata dal nostro governo, non ne presenta la legalità nel nostro paese. I players italiani non possono quindi scommettere su di essi secondo la legge italiana, tuttavia questi casinò online li accolgono ugualmente.

Un giocatore italiano può comunque accedere ad un casinò che non prevede una licenza AAMS?

Bene, questo è un punto fondamentale di questo articolo, non scoraggiarti, qualsiasi giocatore proveniente dall’Italia avrà la libera possibilità di accedere ai casinò che presentano una licenza di Malta o di Curacao.

Spesso e volentieri essi hanno modo di offrire anche una traduzione in lingua italiana del sito e nel migliore dei casi, anche di un servizio di assistenza completamente in italiano, insomma, non dovrai scervellarti in dozzine di traduzioni.

Cosa presenta un casinò con licenza internazionale rispetto ad uno con licenza AAMS?

Il vantaggio principale di un casinò che ha modo di operare sul suolo internazionale è la folta presenza di ricchi bonusdi qualsiasi genere, che possano variare dai classici bonus di benvenuto ottenibili in seguito alla registrazione, arrivando ad una ricchezza smisurata ottenibile mediante i bonus che hanno modo di attivarsi con il passare del tempo delle giocate all’interno della piattaforma.

Al contrario, pur non presentando lo stesso genere di offerte, i casinò che sono in possesso di una licenza AAMS non hanno bisogno di far dichiarare ai propri clienti il denaro ottenuto mediante le eventuali vincite.

Infatti, i casinò che operano mediante una licenza internazionale, impongono di dichiarare il denaro intascato dagli utenti, poiché non hanno modo di coprire le tasse del paese di provenienza dell’utente. Di conseguenza, ricordati che se dovessi decidere di investire il tuo denaro all’interno di tali portali senza licenza AAMS, in caso di vincita dovrai provvedere a pagare le tasse. Se così non fosse, rischieresti di incorrere in reati civili e penali.

In che modo un utente può gestire i pagamenti in questi casinò?

All’interno dei casinò AAMS, avrai occasione di interfacciarti ai tuoi depositi e prelievi mediante una vasta scelta di opzioni di pagamento. Ci sono le più comuni come i circuiti Mastercard o Visa o i circuiti come Skrill o Neteller, la lista è ancora ben folta ed avrai modo di consultarla volta per volta in ciascun casinò al quale vorrai affacciarti.

Nei casinò internazionali, invece, la scelta non si limita a questi circuiti di pagamento, poiché avrai modo di gestire il tuo denaro anche mediante le criptovalute.

Ora, perché non andiamo a scoprire insieme qualche opzione che avrai modo di consultare e valutare sulla tua pelle, provando l’ebrezza dell’esperienza che saranno in grado di fornirti queste piattaforme? Ci sono diversi portali che avrai modo di consultare e adesso li andremo a distinguere per licenze.

Casino stranieri senza licenza AAMS

Questi sono alcuni casinò stranieri con licenza internazionale che hanno avuto modo di arricchirsi di una discreta fama e di una grande fetta di clientela estremamente appassionata:

Unique Casino

Rabona Casino

Nomini Casino

Grazie ad i loro entusiasmanti bonus e alla vastità di giochi offerti hanno fatto affezionare la clientela, che nella maggior parte dei casi non li ha mollati più.

Casino con licenza AAMS

Adesso invece ti andremo a proporre degli esempi casinò che hanno avuto modo di cogliere una grossa fetta di utenza nel nostro territorio:

William Hill Casino

Betway

Snai

Eurobet

888casino

Netbet

Grazie alla loro affidabilità, ai loro folti palinsesti ricchi di divertenti giochi, queste piattaforme hanno avuto modo di fare breccia nel cuore degli appassionati del business.

In che modo i casinò sono in grado di fornire un’esperienza di gioco sicura, pulita e divertente?

Tutto ciò è possibile grazie alla collaborazione con numerosi software provider, il quale compito è quello di fornire i migliori giochi. Possiamo fare l’esempio di NetEnt, un colosso di questo business, oppure dell'italiano Novomatic. Questi non solo forniscono molti giochi ma ne certificano l'affidabilità.

