Cade da una falesia a Finale: climber straniero in codice rosso al Santa Corona

È rimasto ferito il climber inglese di 66 anni caduto nel pomeriggio di oggi dalla falesia dei Tre Frati a Orco Feglino, nel Finalese, durante una sessione di arrampicata. L’uomo, classe 1959, avrebbe perso l’appiglio cadendo per circa tre metri e riportando contusioni alla schiena e un trauma cranico, oltre ad alcune ferite.

L’allarme è scattato intorno alle 16.20, e sul posto sono immediatamente intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Liguria, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, in collaborazione con l’elisoccorso Grifo decollato da Villanova d’Albenga.

Raggiunta la zona impervia in cui si trovava il ferito, i soccorritori lo hanno medicato, stabilizzato e posizionato su barella. Nonostante le ferite e il forte dolore, l’uomo era vigile e cosciente durante le operazioni di soccorso.

È stato poi trasportato in elisoccorso in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è stato affidato alle cure dei medici.

Gli altri componenti della cordata, due compagni di arrampicata, sono stati accompagnati alle loro auto dai soccorritori al termine dell’intervento. Sul posto anche i volontari della Croce Bianca di Finale, che hanno collaborato alle operazioni di assistenza e coordinamento.