Vado, la "stretta" contro le biciclette e i monopattini elettrici: scatta il divieto in centro, nel parco e nei giardini

Scatta il divieto di circolazione dei velocipedi e dei monopattini nelle aree pedonali che saranno regolamentate dai cartelli.

Il Comandante della polizia locale di Vado Ligure Domenico Cerveno ha infatti firmato un'ordinanza che impone limitazioni per i mezzi diventati pericolosi per l'incolumità dei pedoni.

"Ritenuto necessario, anche sulla base degli indirizzi ricevuti dall’Amministrazione comunale, a fronte di ripetute lamentele da parte di cittadini, adottare specifiche limitazioni alla circolazione dei velocipedi e dei monopattini (da estendersi anche agli altri dispositivi per la micromobilità elettrica, tipo segway, monowheel, hoverboard) nell’area pedonale del centro cittadino, in modo da evitare pericoli per la sicurezza stradale e tutelare l’incolumità dei numerosi pedoni che affollano detti spazi, tra cui anche utenti fragili, come disabili, bambini ed anziani - viene spiegato nell'ordinanza - Dato atto che, stanti le ridotte dimensioni degli spazi destinati al transito pedonale, ulteriormente limitati dalla presenza di arredi urbani e occupazioni esterne agli esercizi commerciali, specie dehors dei pubblici esercizi, non è possibile individuare separati percorsi ciclabili o altri spazi pubblici ove consentire la circolazione in sicurezza di velocipedi e monopattini, che potranno comunque essere condotti a mano dagli utilizzatori, in caso di necessità e/o di indisponibilità di strutture (tipo rastrelliere) ove depositarli".

Per favorire la mobilità ciclistica, nella vicina area pedonale dei Giardini Colombo è stato realizzato un percorso ciclabile, che si sviluppa per tutto il lungomare fino al confine col Comune di Savona oltre ad un tracciato ciclabile di gioco prospiciente il Parco “Robinson”. In quella zona comunque saranno previste le stesse limitazioni anche con riferimento al parco presente all’interno dell’area pedonale dei giardini e all’area pedonale ad uso pubblico del centro commerciale Molo 8.44 di Via Montegrappa.

Sono esentati dalle limitazioni alla circolazione di velocipedi e monopattini quelli in uso ai bambini di età non superiore a 8 anni, "potendo considerare che i loro movimenti a velocità moderata, specie se correttamente sottoposti al controllo ed alla vigilanza da parte di accompagnatore adulto, non comportino pericoli per i pedoni tali da giustificare un divieto esteso anche a tale particolare fascia di soggetti minori".

La segnaletica stradale (i cartelli con "transito vietato ai velocipedi) sarà posizionata in centro in Via Gramsci, Via Vittorio Emanuele II, Via IV Novembre (tra l’intersezione con Via Diaz e quella con Via Gramsci), Via Marconi, Via Parini, Via Fiume, Piazza Cavour, Via Mazzini, Via Garibaldi, oltre all’interno del Parco giochi “Robinson” dei Giardini Colombo e nell’area pedonale ad uso pubblico del Molo 8.44.