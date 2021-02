Una guida alla cittadinanza europea attraverso il programma di investimento

Spesso e volentieri la maggior parte delle persone crede che sia davvero molto difficile ottenere la cittadinanza in un altro Paese. Questo in realtà per molte persone è vero, tuttavia alcuni paesi permettono ad investitori stranieri di comprare la cittadinanza.

Sono 20 i Paesi che fanno parte dell'Unione Europea in cui è possibile comprare il visto e anche il permesso di soggiorno. Ci sono anche altri Paesi al di fuori dell'UE che permettono questo. In realtà per ottenere la cittadinanza e i passaporti attraverso questi programmi di investimento sarà necessario investire un importo che nella maggior parte dei casi va dagli 800.000€ fino ai 2 milioni di euro.

Cos'è la Golden Visa?

Questa pratica attraverso cui è possibile ottenere passaporto e cittadinanza è conosciuta con il nome Golden Visa. Sono molti i Paesi che offrono questo programma. La Golden Visa in Malta oppure Cipro o ancora in Italia è molto famosa, ogni anno sono molti infatti i richiedenti.

Sembra che solo negli ultimi 10 anni, attraverso questi programmi offerti da 20 paesi dell'UE si siano ottenuti circa 25 miliardi di euro in investimenti. Di questi investimenti hanno beneficiato non solo le imprese e lo stato ma anche i residenti dato che sono aumentati anche i posti di lavoro.

I soggetti che effettuano degli investimenti in questi Paesi come nel ramo degli immobili oppure in finanziamenti di attività economiche o ancora con scopi filantropici possono ottenere la Golden Visa.

Vediamo insieme i singoli casi.

La Golden visa in Malta

Malta è una meta molto apprezzata da parte degli investitori di tutto il mondo. Infatti è un Paese con un ottimo clima, ricchezza culturale ma anche molto stabile politicamente, in cui non avvengono mai sovversioni o ribellioni che possono minare la serenità di un investitore.

Proprio per queste ragioni è una meta ambita anche da parte di investitori che vorrebbero trasferirsi in un Paese tranquillo e far vivere al meglio la propria famiglia. Per ottenere la Golden Visa in Malta bisogna fare una donazione di 650.000€ al governo, a questi andranno addizionati 25.000€ per il proprio coniuge e altrettanti per ogni figlio. Se i figli sono maggiorenni non saranno 25.000€ ma 50.000€.

Non è finita qui perché Malta richiede l'investimento in una proprietà del valore di almeno 350.000€ e inoltre un investimento di almeno 150.000€ nelle obbligazioni del paese.

Dopo aver effettuato questi investimenti, seguendo le linee guida del Paese, sarà possibile ottenere la cittadinanza e il passaporto. Malta d'altro canto ottiene dei vantaggi evidenti, infatti attrae milioni di euro ogni anno in questo odo dall'estero.

Golden Visa a Cipro

In Europa come detto in precedenza non c'è solo Malta che mette a disposizione degli investitori questi programmi d'investimento. Un'altra nazione che viene molto apprezzata da investitori esteri è sicuramente Cipro. La piccola isola prevede un investimento maggiore, di ben 2 milioni di euro, in compenso non ci sarà nessuna donazione nei confronti dello stato. Proprio per questo molte volte viene apprezzata dagli investitori di tutto il mondo.

Ci sono però delle condizioni che pone il governo di Cipro, infatti gli investitori dovranno rimanere proprietari dell'immobile acquistato pari ad un valore di almeno 500.000€ per tutto il resto della loro vita. Nel corso del tempo sono pervenute diverse critiche nei confronti di Cipro da altri Paesi europei perché a queste condizioni potevano ottenere la Golden Visa anche persone poco affidabili. Proprio per questo motivo ogni anno vengono concessi un numero massimo di 700 passaporti.

Golden Visa in Grecia

La Grecia permette agli stranieri di soggiornare per 5 anni con un permesso che può diventare a tempo indeterminato solo nel momento in cui si effettuano degli investimenti immobiliari. Molto importante è stato l'intervento effettuato dal vice ministro dell'economia Stergios Pitsorlas che ha esteso i parametri per ottenere la Golden Visa. Infatti è possibile farlo facendo un investimento pari a 800.000€ nelle obbligazioni di stato e 400.000€ nel settore immobiliare.

Passaporto e cittadinanza: Portogallo e Italia

Tra i tanti Paesi Europei che offrono programmi d'investimento per cittadini stranieri troviamo anche il Portogallo e l'Italia. Il Portogallo richiede un investimento di 1 milione di euro. L'investitore però può investire anche la metà se lo fa nel settore immobiliare. Un altro vantaggio che offre il Portogallo è che l'investimento può scendere anche a 350.000€ se la proprietà si trova in un'area da rigenerare.

Esiste infine un'altra via per ottenere il passaporto e la cittadinanza ed è quella di creare almeno 10 posti di lavoro. Questo permette di creare dei vantaggi agli abitanti, residenti, della zona in cui l'investitore va a vivere.

In Italia invece gli investimenti richiesti sono molto di più rispetto al Portogallo. Infatti l'Italia richiede 2.000.000€ di investimenti. Si può decidere anche di investire la metà in un numero limitato d'imprese indicate dallo stato oppure donarli in beneficienza.

Un'altra alternativa è quella di investire 500.000€ in start-up innovative.

Conclusione

I programmi di investimento permettono di ottenere il passaporto e la cittadinanza in modo molto più rapido. Se vuoi investire in un altro Paese dai un'occhiata a questi. Tra i migliori ci sentiamo di consigliarti la Golden Visa in Malta.