Molestie a due colleghe in un supermercato savonese: condannato a 3 anni e 8 mesi

3 anni e 8 mesi. Questa la sentenza di condanna del Collegio del Tribunale di Savona, nei confronti dell'ex responsabile di un supermercato savonese accusato di avances e molestie su due ex colleghe.

Ieri la lettura della sentenza del presidente, il giudice Franco Greco con a latere Francesco Giannone e Matteo Pistone.

Nell'udienza della settimana scorsa erano stati ascoltati i testimoni dell'accusa, della difesa e lo stesso imputato, difeso dall'avvocato Emanuele Canepa, che aveva negato i fatti che gli erano stati contestati e che sarebbero avvenuti tra il 2022 e il 2023.

Al centro oltre alle attenzioni sul posto di lavoro anche alcune chat "spinte" e regali.

Le indagini erano state svolte dalla squadra mobile della polizia e coordinate dalla Procura, dal Pubblico Ministero Giovanni Battista Ferro che aveva richiesto una condanna di 3 anni e 4 mesi.

Le due donne che si erano costituite come parte civile erano difese dal legale Monica Ponti.