 / Cronaca

Cronaca | 16 ottobre 2025, 08:00

Molestie a due colleghe in un supermercato savonese: condannato a 3 anni e 8 mesi

Le indagini erano state svolte dalla squadra mobile della polizia e coordinate dal Pubblico Ministero Giovanni Battista Ferro

Molestie a due colleghe in un supermercato savonese: condannato a 3 anni e 8 mesi

3 anni e 8 mesi. Questa la sentenza di condanna del Collegio del Tribunale di Savona, nei confronti dell'ex responsabile di un supermercato savonese accusato di avances e molestie su due ex colleghe.

Ieri la lettura della sentenza del presidente, il giudice Franco Greco con a latere Francesco Giannone e Matteo Pistone.

Nell'udienza della settimana scorsa erano stati ascoltati i testimoni dell'accusa, della difesa e lo stesso imputato, difeso dall'avvocato Emanuele Canepa, che aveva negato i fatti che gli erano stati contestati e che sarebbero avvenuti tra il 2022 e il 2023. 

Al centro oltre alle attenzioni sul posto di lavoro anche alcune chat "spinte"  e regali.

Le indagini erano state svolte dalla squadra mobile della polizia e coordinate dalla Procura, dal Pubblico Ministero Giovanni Battista Ferro che aveva richiesto una condanna di 3 anni e 4 mesi. 

Le due donne che si erano costituite come parte civile erano difese dal legale Monica Ponti.

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium