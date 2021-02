Ad Alassio nasce Just Protein: un'alimentazione sana per chi ama tenersi in forma

Nel corso degli ultimi anni la ricerca di un corretto equilibrio alimentare ha coinvolto non solo atleti, sportivi o semplici amanti dell'attività fisica, ma anche tutte quelle persone pronte a ricercare un rinnovato stile di vita.

Per tutti loro un nuovo punto di riferimento è nato nel ponente ligure: Just Protein Alassio, in via Dante 236.

Alla guida di questa nuova iniziativa troviamo la dottoressa Nadia Chiappori e un volto conosciuto dello sport locale, come Emanuele Scorsone, attuale team manager del Soccer Borghetto: "Abbiamo già avuto dei buoni riscontri dal territorio - racconta lo stesso Scorsone - data l'alta attenzione all'attività fisica per la quale il ponente ligure si è sempre contraddistinto. Il nostro auspicio è di diventare un riferimento, grazie a prodotti a base proteica di qualità, integratori di sali minerali e vitaminici. La nostra offerta però non si limiterà a questo. Avremo articoli destinati all'alimentazione, a partire dalle farine per colazione, i pancake pronti, fino ad arrivare alla pasta e alle salse per condire. Oltre al salato non mancheranno nemmeno golosità per chi apprezza i dolci, come le creme spalmabili o il burro di arachidi. Un nostro obiettivo è puntare anche sulla cosmesi, con creme corpo e viso per l'attività sportiva o per la vita quotidiana, con trattamento a caldo e a freddo, anche in questo caso rispettando la base naturale. A completare l'offerta per coloro che cercano il benessere, una linea di integratori erboristici con la qualità italiana".

Un occhio di riguardo è dedicato al mondo vegano, che è molto più di un regime alimentare: è un vero e proprio stile di vita attento non solo alla salute e al benessere dell’individuo, ma di tutto l’ambiente e l’ecosistema che lo circonda. E da Just Protein Alassio la scelta “veg” è davvero vasta.

Un altro argomento dall’impatto sempre maggiore nella nostra società è quello delle intolleranze alimentari, a cominciare da quella al glutine, cioè la celiachia, ma non solo. Da Just Protein Alassio si possono trovare articoli per mangiare sano, variato e completo anche se si è affetti da intolleranze.

La dottoressa Chiappori pone una grande attenzione al “Km Zero”: per questo da Just Protein Alassio si possono trovare due bacheche dedicate una ai prodotti Far Medica e l’altra a SanPietroLab Cosmetics di Diano San Pietro. Due aziende nate nella nostra Liguria che completano perfettamente un’offerta ricca di prodotti 100% italiani. E sappiamo che l’Italia è un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale nel settore della ricerca alimentare.

Non possiamo fare a meno di chiedere a Emanuele Scorsone e Nadia Chiappori perché una scelta così coraggiosa come quella di aprire durante un periodo tanto difficile a livello mondiale. Ci rispondono: “Prima di tutto siamo stati motivati dalla convinzione del risultato. Sono anni che ci dedichiamo allo studio della materia e sono convinto che ci fosse bisogno di una realtà come questa. E poi volevamo ridare un luogo fisico a tutti quegli acquirenti che fino a ora erano obbligati a rivolgersi solo al mercato on line. Volevo restituire a queste persone un punto di riferimento amico, con un consulente sempre disponibile per offrire spiegazioni e consigli sugli articoli presenti negli scaffali”.

Non mancherà nemmeno un testimonial di assoluto prestigio: "Avere la fiducia di un atleta come Frank Dellisola, bodybuilder di fama internazionale, è un vero piacere. Si servirà presso il nostro punto vendita ed è per noi un primo ed importante riconoscimento".

Scorsone precisa che questo sarà solo un primo passo per avviare una rete di collaborazioni e sinergie sul territorio, dagli eventi sportivi, alle palestre, fino ai bar, che potranno trovare da Just Protein un fornitore per garantire alla propria clientela una colazione alternativa, sana e di qualità, per gli sportivi, i vegani, le persone affette da intolleranze e chiunque in generale voglia mangiar bene e tutelare la propria salute attraverso una corretta alimentazione.

Just Protein Alassio vi aspetta dal martedì al sabato, con apertura mattutina dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19 in via Dante 236.

Per contatti:

Telefono: 3890971401

Facebook: JustProtein Alassio | Facebook

Instagram: @just_protein_alassio

Presto in arrivo anche un sito internet e una App dedicata